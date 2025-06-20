Переговори з Іраном: Європа виступає за дипломатію, але хоче участі США

За даними видання, міністри не повідомили про якийсь відчутний прогрес у переговорах за підсумками тригодинної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Але вони зробили короткі коментарі щодо ситуації:

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція очікує від Ірану продовження переговорів зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, щоб розв'язати ірано-ізраїльську кризу.

заявив, що Франція очікує від Ірану продовження переговорів зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, щоб розв'язати ірано-ізраїльську кризу. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина наполягає на участі США у переговорах. На його думку, це важливо для подальших переговорів та пошуку шляхів вирішення конфлікту на Близькому Сході.

заявив, що Німеччина наполягає на участі США у переговорах. На його думку, це важливо для подальших переговорів та пошуку шляхів вирішення конфлікту на Близькому Сході. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловився аналогічно, закликавши Іран продовжити переговори з США.

Барро також зазначив, що Арагчі повідомив йому про готовність Ірану продовжувати переговори щодо ядерної програми та інших питань. Проте говорити про прогрес ще рано.