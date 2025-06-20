Переговори з Іраном: Європа виступає за дипломатію, але хоче участі США

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії заявили про готовність до подальших переговорів з Іраном. Але при цьому вони наполягають на участі Сполучених Штатів у переговорному процесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Guardian.
За даними видання, міністри не повідомили про якийсь відчутний прогрес у переговорах за підсумками тригодинної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Але вони зробили короткі коментарі щодо ситуації:
Барро також зазначив, що Арагчі повідомив йому про готовність Ірану продовжувати переговори щодо ядерної програми та інших питань. Проте говорити про прогрес ще рано.
Зазначимо, президент Еммануель Макрон 20 червня заявив, що Франція, Німеччина та Велика Британія готують для Ірану комплексну дипломатичну пропозицію. Вона торкнеться іранської ядерної та балістичної програми, а також "проксі"-сил Тегерану та його збройових потужностей загалом.
Іран вже відхилив американську пропозицію про створення регіонального консорціуму зі збагачення урану за межами країни. Її 19 червня обговорювали спецпредставник президента США Стів Віткофф та іранський міністр Арагчі. Проте США продовжують наполягати: заборона на збагачення урану Тегераном - "наріжний камінь" нової угоди.
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