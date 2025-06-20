Переговоры с Ираном: Европа выступает за дипломатию, но хочет участия США

По данным издания, министры не сообщили о каком-то ощутимом прогрессе в переговорах по итогам трехчасового разговора со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Но они сделали краткие комментарии по ситуации:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция ожидает от Ирана продолжения переговоров с Соединенными Штатами и европейскими странами, чтобы решить ирано-израильский кризис.

заявил, что Франция ожидает от Ирана продолжения переговоров с Соединенными Штатами и европейскими странами, чтобы решить ирано-израильский кризис. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Германия настаивает на участии США в переговорах. По его мнению, это важно для дальнейших переговоров и поиска путей решения конфликта на Ближнем Востоке.

заявил, что Германия настаивает на участии США в переговорах. По его мнению, это важно для дальнейших переговоров и поиска путей решения конфликта на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми высказался аналогично, призвав Иран продолжить переговоры с США.

Барро также отметил, что Арагчи сообщил ему о готовности Ирана продолжать переговоры по ядерной программе и другим вопросам. Однако говорить о прогрессе еще рано.