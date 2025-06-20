Переговоры с Ираном: Европа выступает за дипломатию, но хочет участия США

Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании заявили о готовности к дальнейшим переговорам с Ираном. Но при этом они настаивают на участии Соединенных Штатов в переговорном процессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Guardian.
По данным издания, министры не сообщили о каком-то ощутимом прогрессе в переговорах по итогам трехчасового разговора со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Но они сделали краткие комментарии по ситуации:
Барро также отметил, что Арагчи сообщил ему о готовности Ирана продолжать переговоры по ядерной программе и другим вопросам. Однако говорить о прогрессе еще рано.
Отметим, президент Эммануэль Макрон 20 июня заявил, что Франция, Германия и Великобритания готовят для Ирана комплексное дипломатическое предложение. Оно коснется иранской ядерной и баллистической программы, а также "прокси"-сил Тегерана и его оружейных мощностей в целом.
Иран уже отклонил американское предложение о создании регионального консорциума по обогащению урана за пределами страны. Его 19 июня обсуждали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и иранский министр Арагчи. Однако США продолжают настаивать: запрет на обогащение урана Тегераном - "краеугольный камень" нового соглашения.
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