Переговори в Абу-Дабі є спецоперацією РФ: в Естонії оцінили дипломатичні маневри Москви

Переговори як “дипломатична спецоперація”

Міхкельсон вважає, що переговори в Абу-Дабі не можна називати мирними, оскільки Москва не зацікавлена у завершенні війни. За його оцінкою, Росія використовує дипломатичний процес для досягнення власних цілей.

"Я вважаю, що це суто російська дипломатична спецоперація. Росія розпочала її одразу після того, як Дональд Трамп став президентом США й пообіцяв закінчити війну за 24 години. Скоро мине вже 24 місяці, а Росія весь час підвищує ставки", - сказав політик.

Найкращим можливим результатом нинішнього раунду він назвав повернення частини українських військовополонених. Водночас Міхкельсон застеріг від поступок Москві щодо європейської безпеки в обмін на обіцянки стабільного миру.

На чому має зосередитися Європа

За словами Міхкельсона, європейським країнам потрібно приділяти більше уваги практичній допомозі Києву, а не суперечкам про те, хто представлятиме їх на переговорах із Москвою.

"Найкращий представник Європи, найкращий переговірник - це українська армія", - заявив він.

Політик закликав партнерів допомогти Україні пережити складну зиму, посилити протиповітряну оборону та забезпечити необхідне для продовження опору. Крім того, він наголосив на потребі покрити бюджетний дефіцит, спричинений високими витратами на війну.

Водночас Міхкельсон виступив за посилення тиску на Росію та використання заморожених російських активів. На його думку, саме підтримка України й готовність протистояти агресії можуть зміцнити позиції Європи.