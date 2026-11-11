Переговоры в Абу-Даби - спецоперация РФ: в Эстонии оценили дипломатические маневры Москвы

Дипломатический процесс в Абу-Даби является российской спецоперацией по повышению ставок в войне и попыткой добиться демонтажа европейской системы безопасности, в то время как единственным реальным результатам этих встреч может стать только обмен военнопленными.
Такое мнение высказал глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Михкельсон считает, что переговоры в Абу-Даби нельзя называть мирными, поскольку Москва не заинтересована в завершении войны. По его оценке, Россия использует дипломатический процесс для достижения своих целей.
"Я считаю, что это чисто российская дипломатическая спецоперация. Россия начала ее сразу после того, как Дональд Трамп стал президентом США и пообещал закончить войну через 24 часа. Скоро пройдет уже 24 месяца, а Россия все время повышает ставки", - сказал политик.
Лучшим возможным результатом нынешнего раунда он назвал возвращение части украинских военнопленных. В то же время Михкельсон предостерег от уступок Москве в вопросе европейской безопасности в обмен на обещания стабильного мира.
По словам Михкельсона, европейским странам нужно уделять больше внимания практической помощи Киеву, а не спорам о том, кто будет представлять их на переговорах с Москвой.
"Лучший представитель Европы, лучший переговорщик - это украинская армия", - заявил он.
Политик призвал партнеров помочь Украине пережить сложную зиму, усилить противовоздушную оборону и обеспечить необходимым для продолжения сопротивление. Кроме того, он подчеркнул необходимость покрыть бюджетный дефицит, вызванный высокими расходами на войну.
В то же время, Михкельсон выступил за усиление давления на Россию и использование замороженных российских активов. По его мнению, именно поддержка Украины и готовность противостоять агрессии могут укрепить позиции Европы.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны определиться со своим представителем на мирных переговорах в ноябре.
Как известно, в настоящее время европейцы обсуждают, кто будет представлять Европу за столом переговоров с Россией. Недавно премьер Италии Джорджа Мэлони призвала ЕС определиться с кандидатом.
Кроме того, недавно президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это был первый подобный контакт европейцев с РФ, однако они говорили не от имени Европы, а как лидеры стран-соседей РФ.
Отметим, 10-11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры (Украина, США и РФ). В Эмиратах также присутствуют представители Европы, но к самому переговорному процессу они пока не привлечены. Вчера США и Украина проводили встречу с европейцами перед переговорами, также парнерам сообщают о ходе разговоров.