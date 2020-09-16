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На переговорах в ТКГ произошла перепалка между Кравчуком и Грызловым

Автор: Максим Зайченко

В среду, 16 сентября, на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу произошла перепалка между главой украинской делегации Леонидом Кравчуком и его российским коллегой Борисом Грызловым. Речь шла о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24" по итогам переговоров.

"Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинской делегации, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать на это и попросил, чтобы Грызлов извинился за такую неточность", - сказал Кравчук, подчеркнув, что президент РФ Владимир Путин считает эти территории частью Украины.

Кравчук добавил, что Грызлов был вынужден сказать, что он имел в виду. Глава российской делегации уточнил, что это территория, которая не контролируется Украиной.

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"Этот вопрос в итоге был снят и мы пришли к общей точке зрения", - резюмировал Кравчук.

Как писало РБК-Украина, во время заседания стороны обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменения в закон о местных выборах.

Ранее сообщалось, что российская сторона на заседании в ТКГ настаивает, что постановление о местных выборах не соответствует минским соглашениям.

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