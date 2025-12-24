На переговорах щодо України обговорюють чотири підсумкові документи, - посол США при НАТО

Під час бесіди ведуча нагадала, що за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, він не може з упевненістю сказати, що буде досягнуто миру. Зараз багато що залежить від Росії.

"Я думаю, є хороша ймовірність того, що ми до нього (миру - ред.) прийдемо. Я думаю, є хороша ймовірність, що ми до нього не прийдемо. Тут, звісно, не вистачає якихось ознак того, що Росія згодна з чимось із того, що обговорюється за столом переговорів у Маямі", - говорив Венс.

Коментуючи це Вітакер сказав, що сторони зараз дійсно близькі до миру, як ніколи. Однак м'яч зараз дійсно на боці Росії. За словами посла США при НАТО, що зараз на столі чотири документи, які обговорюються в режимі реального часу.

"Це мирний план із 20 пунктів, а також свого роду багатосторонні гарантії безпеки, гарантії безпеки від США, а також план економічного зростання і процвітання після встановлення миру", - розповів Вітакер.

Він додав, Вашингтон зараз добре розуміє, чого чого хоче Україна. Але водночас у США намагаються зрозуміти, на що максимально готова піти Росія.

"Я маю на увазі, що вони продовжують вночі наносити масовані удари по Україні. Я маю на увазі, що це певною мірою говорить саме за себе", - заявив посол.

Він підкреслив, що Росія - це єдина сторона, яка не заявила, що вона стурбована кількістю втрат.

Також Вітакер сказав, що президент США Дональд Трамп є єдиним, хто, як головний миротворець, "може посадити обидві сторони за стіл переговорів і подивитися, чи зможе він укласти угоду".

"У чому президент Трамп дійсно хороший, (що - ред.) навіть попри весь хаос... він усе ще готовий довести мирну угоду до кінця і подивитися, чи є така можливість. І я думаю, що в цей момент, коли ми вступаємо в різдвяний сезон і всі святкуємо з нашими сім'ями, ми просто повинні молитися про мир", - резюмував Вітакер.