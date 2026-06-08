У переговорах щодо України може з'явитися новий посередник: не політик і не з Європи

У медіа поширили інформацію про можливого "нового посередника" між Україною та РФ - патріарха Єрусалимського Феофіла III. З’явилася також і реакція з боку української влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet та власне джерело.

Феофіл III - новий посередник? Що написали ЗМІ

За даними ізраїльських джерел, минулого четверга у Вашингтоні відбулася 40-хвилинна зустріч Дональда Трампа та патріарха Феофіла III. На ній обговорювали створення каналу діалогу між Києвом та Москвою.

Феофіла III вважають фігурою, яка має релігійну та моральну довіру в православному світі й не несе прямого політичного забарвлення. Крім того, він уже має досвід дипломатичних і гуманітарних місій (зокрема, брав участь у звільненні ізраїльтянки Наами Іссахар з російської в'язниці).

Вже наприкінці цього місяця запланована зустріч патріарха з російським диктатором Володимиром Путіним.

Оточення Феофіла III зазначає, що Трамп прагне продемонструвати швидкий та значний прогрес бодай в одному з ключових світових конфліктів.

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Як реагують на таку можливість в Україні?

Співрозмовник РБК-Україна у владній команді загалом позитивно оцінив ідею залучення патріарха до процесу.

"Чом би й ні?.. Чим більше посередників, тим більше буде відповідей від Росії, що Путін хоче воювати", - зазначив співрозмовник видання.

Водночас джерело уточнило, що станом на зараз ніхто офіційно не звертався до українського керівництва з пропозицією щодо цього посередництва.

Мирні переговори

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому неодноразово заявляв про намір домогтися припинення війни між Росією та Україною.

Вашингтон підтримує контакти як з Києвом, так і з Москвою, однак суттєвого прогресу щодо припинення вогню сторонам досі досягти не вдалося, а війна на Близькому сході відвернула увагу США.

На цьому тлі періодично з'являються різні ініціативи щодо можливих посередників у переговорному процесі. Зокрема тривають дискусії про те, хто міг би представляти європейську сторону в потенційних переговорах між Україною та Росією.

Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як одного з можливих посередників. Однак Україна виступила проти такої ідеї.

Крім того, офіційний Берлін також відкинув пропозицію Кремля. У Німеччині заявили, що не розглядають Шредера як представника Європи в переговорному процесі та вбачають у цій ініціативі спробу Росії посіяти розкол серед європейських партнерів і німецьких політичних сил.