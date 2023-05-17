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У переговорах про передачу Україні F-16 поки що немає прогресу, - глава МЗС Нідерландів

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Середа 17 травня 2023 16:53
У переговорах про передачу Україні F-16 поки що немає прогресу, - глава МЗС Нідерландів Фото: Вопке Хукстра, голова МЗС Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу поки що не досягли прогресу в переговорах про можливе постачання Україні винищувачів F-16.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

"Ми ще не досягли рішення", - заявив він у відповідь на запитання журналістів про раніше анонсовані переговори голландців з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами про можливе постачання F-16 в Україну.

За його словами, коли країни будуть готові "перейти цей міст" та анонсувати постачання, то вони це зроблять.

Нагадаємо, вчора, 16 травня, прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони Британії Бена Воллеса, його країна не збирається передавати Україні винищувачі.

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