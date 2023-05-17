В переговорах о передаче Украине F-16 пока нет прогресса, - глава МИД Нидерландов

Страны Запада пока не достигли прогресса в переговорах о возможной поставке Украине истребителей F-16.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил министр инотсранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Мы еще не достигли решения", - заявил он в ответ на вопросы журналистов о ранее анонсированных переговорах голландцев с Великобританией, Данией, Бельгией и другими партнерами о возможной поставке F-16 в Украину.

По его словам, когда страны будут готовы “перейти этот мост” и анонсировать поставки, то они это сделают.