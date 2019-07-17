На переговорах в Минске подтвердили списки для обмена

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске подтвердили списки для обмена. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Олифер отметила, что в гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, "которых мы стремимся освободить".

"В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона", - добавила она.

Олифер сообщила о договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Украина готова в любой момент провести обмен пленными с РФ. Денисова напомнила, что обменялась спискам политзаключенных с уполномоченным по правам человека РФ и готова к продолжению диалога.

Отметим, специальный представитель США Курт Волкер надеется, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной. Волкер отметил, что это могло бы стать результатом прямого взаимодействия президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.