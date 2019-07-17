Украина готова в любой момент провести обмен удерживаемыми, - Денисова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен заявила о готовности украинской стороны

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Украина готова в любой момент провести обмен пленных с РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена.

Денисова напомнила, что обменялась списками политзаключенных с уполномоченной по правам человека РФ и готова к продолжению диалога.

"Идет процесс договоренностей (по обмену, - ред.). Как в минском формате, так и в нормандском формате встретились советники президентов в Париже, после этого замглавы офиса президента (Вадим Пристайко, - ред.) заявил, что есть намерения по обмену. Мы обменялись списками с уполномоченной по правам человека РФ удерживаемых лиц и мы готовим этот вопрос со стороны гуманитарного права, международных гуманитарных норм. Поэтому мы готовы в любой момент, Украина", - заявила она.

Прибула разом з рідними моряків до Лефортовського районного суду Москви, де сьогодні відбудуться судові засідання щодо зміни або продовження запобіжного заходу нашим хлопцям. Перед засіданням відповіла на запитання від журналістів. Відео Роман Цимбалюк (Roman Tsymbaliuk) Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 16 липня 2019 р.

Отметим, специальный представитель США Курт Волкер надеется, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной. Волкер отметил, что это могло бы стать результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

Как известно, недавно Зеленский и Путин провели первый телефонный разговор. В Офисе президента заявили, что стороны говорили об освобождении политзаключенных Кремля и прекращении войны на Донбассе.