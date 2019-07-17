ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина готова в любой момент провести обмен удерживаемыми, - Денисова

Новости » Политика    17.07.2019 - 10:37
Украина готова в любой момент провести обмен удерживаемыми, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен заявила о готовности украинской стороны

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Украина готова в любой момент провести обмен пленных с РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена.

Денисова напомнила, что обменялась списками политзаключенных с уполномоченной по правам человека РФ и готова к продолжению диалога.

"Идет процесс договоренностей (по обмену, - ред.). Как в минском формате, так и в нормандском формате встретились советники президентов в Париже, после этого замглавы офиса президента (Вадим Пристайко, - ред.) заявил, что есть намерения по обмену. Мы обменялись списками с уполномоченной по правам человека РФ удерживаемых лиц и мы готовим этот вопрос со стороны гуманитарного права, международных гуманитарных норм. Поэтому мы готовы в любой момент, Украина", - заявила она.

 

Прибула разом з рідними моряків до Лефортовського районного суду Москви, де сьогодні відбудуться судові засідання щодо зміни або продовження запобіжного заходу нашим хлопцям. Перед засіданням відповіла на запитання від журналістів. Відео Роман Цимбалюк (Roman Tsymbaliuk)

Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 16 липня 2019 р.

Отметим, специальный представитель США Курт Волкер надеется, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной. Волкер отметил, что это могло бы стать результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

Как известно, недавно Зеленский и Путин провели первый телефонный разговор. В Офисе президента заявили, что стороны говорили об освобождении политзаключенных Кремля и прекращении войны на Донбассе.

Омбудсмены попросят Путина и Зеленского о помиловании осужденных Обмен пленными может состояться в течение месяца, - Пристайко
Новости Украины обмен пленнымиДенисова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь