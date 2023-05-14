Без перегляду тарифу для населення не вийде будувати нові електростанції, - експерт

"Держава не може сказати будувати нові електростанції й при тому залишити низький тариф для населення. Так не працює", - сказав він.

Гелетуха наголосив, що для забезпечення країни новою генерацією потрібно придумати нову модель формування тарифу на електроенергію. Він додав, що для виробництва дешевої електроенергії необхідно забезпечити в енергобалансі 83% виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії та 17% маневрової генерації.

"Базуватися найбільше на сонячних і вітрових станціях, - вони найдешевші. А маневрова генерація буде двох типів: газова і акумуляторні станції. Якщо ми рахуємо гроші й хочемо жити в системі, яка дасть дешеву енергію, то вихід такий", - підсумував він.

Нагадаємо, прогноз Національного банку України передбачає підвищення тарифу для населення вже цього року.