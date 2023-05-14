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Без просмотра тарифа для населения не получится строить новые электростанции, - эксперт

Фото: без просмотра тарифа для населения не выйдет строить новые электростанции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Чтобы обеспечить страну дешевой электроэнергией, нужно сосредоточиться на развитии солнечной и ветровой генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетуха.

"Государство не может сказать строить новые электростанции и при этом оставить низкий тариф для населения. Так не работает", – сказал он.

Гелетуха подчеркнул, что для обеспечения страны новой генерацией нужно придумать новую модель формирования тарифа на электроэнергию. Он добавил, что для производства дешевой электроэнергии необходимо обеспечить в энергобалансе 83% производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии и 17% маневровой генерации.

"Базироваться больше на солнечных и ветровых станциях, - они самые дешевые. А маневровая генерация будет двух типов: газовая и аккумуляторные станции. Если мы считаем деньги и хотим жить в системе, которая даст дешевую энергию, то выход такой", - подытожил он.

Напомним, прогноз Национального банка предусматривает повышение тарифа для населения уже в этом году.

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