Перегляди офлайн на Київстар ТБ зросли вдвічі: які переваги сервісу "Завантаження"

З вересня 2025 року функцією "Завантаження" в додатку платформи кіно і телебачення Київстар ТБ скористалось вдвічі більше користувачів, порівно із минулим роком. Тобто кожен 20-й глядач хоча б раз дивився фільми офлайн.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться в релізі компанії.

Найчастіше глядачі зберігали серіали "Зворотній напрямок", "Прикордонники", "Бийся, серце, бийся" та фільми "Конотопська відьма", "Коли ти вийдеш заміж?", "Відпустка наосліп" і "Песики".

"Користувачів функції завантаження має бути значно більше - адже це справді зручно. До того ж, офлайн-перегляд допомагає розвантажити мобільну мережу під час відключень електроенергії. З Київстар ТБ можна дивитися контент на будь-якому девайсі, в ефірі, записі чи бібліотеці", - коментує Людмила Яйченя, керівниця відділу послуг відео та телебачення Київстар.

Вона зауважує, що користуватися сервісом можуть абоненти будь-якого мобільного оператора чи інтернет-провайдера, а у мережі Київстар трафік не тарифікується.

Офлайн-перегляд також актуальний в дорозі або під час відпочинку, оскільки дозволяє зберігати відеоконтент на пристрої та переглядати його тоді, коли хоче користувач.

Як дивитися Київстар ТБ офлайн

Щоб скористатися сервісом, потрібно відкрити застосунок Київстар ТБ на смартфоні або планшеті, обрати контент і натиснути "Завантажити".

Загалом для перегляду на Київстар ТБ доступні понад 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу.

Нагадаємо, що користуватися платформою кіно та телебачення можуть абоненти усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Абоненти Київстар можуть обрати Суперсилу Київстар ТБ на сайті платформи.

Доступ до перегляду контенту платформи з одного акаунту можливий одразу на п'яти пристроях: SMART TV, смартфоні, планшеті, SMART TV приставці, Xbox або вебверсії у браузері за посиланням https://tv.kyivstar.ua/

Платформа запрошує стежити за акціями, прем’єрами й добірками фільмів у Telegram-каналі "Кіно для ТБ".