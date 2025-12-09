ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Просмотры офлайн на Киевстар ТВ выросли вдвое: какие преимущества сервиса "Загрузка"

Вторник 09 декабря 2025 14:14 promo
UA EN RU
Просмотры офлайн на Киевстар ТВ выросли вдвое: какие преимущества сервиса "Загрузка" Фото: у зрителей Киевстар ТВ растет популярность функции "Загрузка" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С сентября 2025 года функцией "Загрузки" в приложении платформы кино и телевидения Киевстар ТВ воспользовалось вдвое больше пользователей по сравнению с прошлым годом. То есть, каждый 20-й зритель хотя бы раз смотрел фильмы офлайн.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в релизе компании.

Чаще всего зрители хранили сериалы "Обратное направление", "Пограничники", "Бейся, сердце, бойся" и фильмы "Конотопская ведьма", "Когда ты выйдешь замуж?", "Отпуск вслепую" и "Песики".

"Пользователей функции загрузки должно быть гораздо больше - ведь это действительно удобно. К тому же, офлайн-просмотр помогает разгрузить мобильную сеть при отключениях электроэнергии. С Киевстар ТВ можно смотреть контент на любом девайсе, в эфире, записи или библиотеке", - комментирует Людмила Яйченя, руководитель отдела услуг видео и телевидения Киевстар.

Она отмечает, что пользоваться сервисом могут абоненты любого мобильного оператора или интернет-провайдера, а в сети Киевстар трафик не тарифицируется.

Офлайн-просмотр также актуален в пути или во время отдыха, поскольку позволяет сохранять видеоконтент на устройстве и просматривать его, когда хочет пользователь.

Как смотреть Киевстар ТВ офлайн

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть приложение Киевстар ТВ на смартфоне или планшете, выбрать контент и нажать "Загрузить".

В общей сложности для просмотра на Киевстар ТВ доступно более 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Напомним, что воспользоваться платформой кино и телевидения могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Абоненты Киевстар могут выбрать Суперсилу Киевстар ТВ на сайте платформы.

Доступ к просмотру контента платформы с одного аккаунта возможен сразу на пяти устройствах: SMART TV, смартфоне, планшете, SMART TV приставке, Xbox или веб-версии в браузере по ссылке https://tv.kyivstar.ua/

Платформа приглашает следить за акциями, премьерами и подборками фильмов в Telegram-канале "Кино для ТВ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар
Новости
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте