Перегляд Ukraine Facility не повʼязаний із ситуацією з НАБУ та САП, - Соболев

"Це все не пов'язано (САП, НАБУ та програма, - ред.)", - сказав міністр.

За його словами, зараз відбувається оновлення програми, але всі зміни та коригування готувалися протягом трьох місяців ще з травня. Наразі ці зміни передали Єврокомісії, яка планує затвердити їх вже у вересні після завершення періоду відпусток.

"Ті зобов'язання, які були (узгоджені, - ред.), ті й залишаються. З тим, що відбувається у Верховній Раді, це (перегляд програми, - ред.) не пов'язано. Ситуація з САП та НАБУ ніяк цього не стосується", - сказав він.

Україна ще може отримати заплановану допомогу

Попри те, що деякі умови програми ще не виконані, Соболев сподівається, що цього року Україні вдасться отримати заплановані 12,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

"Ми плануємо, що виконаємо все, щоб отримати 12,5 млрд євро цього року, як і планували", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що найбільші проблеми під час виконання програми пов'язані з ухваленням законів.

"Із законами, власне, і найбільші складнощі, оскільки це парламент. Ці складності переважно не пов'язані з умовами самого плану, а дуже часто туди домішується наша внутрішня політика", - додав Соболев.

Що треба доробити за програмою

З трьох невиконаних умов, через що черговий транш програми було скорочено на 1,5 млрд євро, одна вже виконана - підписано закон про АРМА. А ще очікується закон про децентралізацію, розповів Соболев.

А ось виконання умови щодо набору суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), на його думку, може затягнутися, оскільки через складну процедуру відбору суддів з 25 необхідних відібрано лише двох. І попри те, що вже підготовлено законопроект щодо спрощення процедури відбору, Соболев прогнозує, що виконання цієї умови таки буде найскладнішим.

Також до кінця вересня в рамках виконання програми Ukraine Facility, за словами міністра, необхідно ухвалити закони про цифровізацію виконавчого ведення, про доброчесність суддів та профосвіту. Також уряд має затвердити умови конкурсу з розподілу продукції.

"У вересні за нашим планом ви побачите, що у нас буде один прострочений індикатор набору суддів", - підсумував міністр.