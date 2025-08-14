Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії - єдиний вірний крок, - експерт

Зміна граничних цін на ринку електроенергії у вечірні години найвищого попиту була єдино правильним кроком для стабілізації роботи ринку та запобігання відключенням світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева.

"Це одна з тих цілей, які були поставлені учасниками ринку електроенергії перед Регулятором. І ці вимоги висувалися впродовж вже декількох років поспіль", - зазначив він.

За словами експерта, попередні обмеження спотворювали модель ринку: "Ці самі обмеження не дозволяли компенсувати ті втрати, які несли енергетичні компанії… І, по-друге, учасники ринку не могли імпортувати електричну енергію, тому що в пікові години вона коштувала дорожче, ніж це визначалося оцими граничними цінами, які встановлювала НКРЕКП".

Рябцев наголосив, що рішення регулятора є виваженим: "Після зняття цих обмежень… в певний період часу, коли попит на електричну енергію в Україні є найвищим… якщо розбиратися в цьому ґрунтовно і з ринкових позицій, то рішення НКРЕКП було хоча й запізнілим, але єдиним правильним рішенням в цій ситуації".

Нагадаємо, раніше в.о. голови "Укргідроенерго" Богдан Сухецький запропонував вирівняти прайс-кепи на ринку електроенергії протягом усієї доби.