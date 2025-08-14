ua en ru
Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии - единственный верный шаг, - эксперт

Четверг 14 августа 2025 16:13
Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии - единственный верный шаг, - эксперт Фото: пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии - единственный верный шаг (Виталий Носач, РБКУкраина)
Автор: Александр Мороз

Изменение предельных цен на рынке электроэнергии в вечерние часы наивысшего спроса было единственно правильным шагом для стабилизации работы рынка и предотвращения отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева.

"Это одна из тех целей, которые были поставлены участниками рынка электроэнергии перед Регулятором. И эти требования выдвигались на протяжении уже нескольких лет подряд", - отметил он.

По словам эксперта, предыдущие ограничения искажали модель рынка: "Эти самые ограничения не позволяли компенсировать те потери, которые несли энергетические компании... И, во-вторых, участники рынка не могли импортировать электрическую энергию, потому что в пиковые часы она стоила дороже, чем это определялось этими предельными ценами, которые устанавливала НКРЭКУ".

Рябцев отметил, что решение регулятора является взвешенным: "После снятия этих ограничений... в определенный период времени, когда спрос на электрическую энергию в Украине является самым высоким... если разбираться в этом основательно и с рыночных позиций, то решение НКРЭКУ было хотя и запоздалым, но единственным правильным решением в этой ситуации".

Напомним, ранее и.о. главы "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий предложил выровнять прайс-кэпы на рынке электроэнергии в течение всех суток.

