Перегляд тарифів на розподіл допоможе зняти борговий тиск без удару по споживачах, - аналітик

"Багато ЗМІ після публікації цієї новини вирішили дещо поспекулювати гучними заголовками: тариф зросте, все підвищиться, з вересня будемо платити більше і т.д. Це все виключно клікбейт для підвищення охоплень", - наголосила вона.

За словами Орлової, головна мета перегляду тарифів для операторів системи розподілу (ОСР) - зменшення боргового навантаження на ринку та підготовка до опалювального сезону.

"Головна передумова - необхідність у погашенні боргів перед оператором системи передачі "Укренерго" та спрямування коштів на підготовку до опалювального сезону", - пояснила аналітикиня.

Вона підкреслила, що для побутових споживачів тариф залишиться незмінним.

"А для бізнесу зростання ціни буде несуттєвим, адже найбільшою складовою і надалі лишатиметься складова закупівлі електроенергії як товару", - зазначила Орлова.

Нагадаємо, цього тижня НКРЕКП планує ухвалити рішення щодо зміни тарифів на розподіл для низки обленерго з 1 вересня, а з 1 жовтня - для компаній, що працюють у прифронтових регіонах.