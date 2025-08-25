Пересмотр тарифов на распределение поможет снять долговое давление без удара по потребителям, - аналитик

"Многие СМИ после публикации этой новости решили поспекулировать громкими заголовками: тариф вырастет, все повысится, с сентября будем платить больше и т.д. Это все исключительно кликбейт для повышения охватов", - подчеркнула она.

По словам Орловой, главная цель пересмотра тарифов для операторов системы распределения (ОСР) - уменьшение долговой нагрузки на рынке и подготовка к отопительному сезону.

"Главная предпосылка - необходимость в погашении долгов перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и направление средств на подготовку к отопительному сезону", - пояснила аналитика.

Она подчеркнула, что для бытовых потребителей тариф останется неизменным.

"А для бизнеса рост цены будет несущественным, ведь наибольшей составляющей и в дальнейшем будет оставаться составляющая закупки электроэнергии как товара", - отметила Орлова.

Напомним, на этой неделе НКРЭКУ планирует принять решение об изменении тарифов на распределение для ряда облэнерго с 1 сентября, а с 1 октября - для компаний, работающих в прифронтовых регионах.