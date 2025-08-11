Перегляд прайс-кепів став правильним рішенням для забезпечення імпорту у вечірні піки, - експерт

Зміна граничних цін на електроенергію у вечірні пікові години було правильним кроком і не призвело до різкого зростання вартості ресурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Граничні ціни на ринку електроенергії невинні. Усе набагато складніше", - наголосив він.

За словами експерта, після зміни прайс-кепів не сталося різкого зростання цін, попри прогнози окремих коментаторів.

"Абсолютно правильне рішення регулятора… дозволило забезпечити імпорт електроенергії у вечірні піки", - зазначив Омельченко.

Він підкреслив, що причини порівняно високих цін в Україні не пов’язані з підвищенням граничних цін: "У країнах ЄС вони на порядок вищі".

Основними чинниками експерт назвав дефіцит потужностей у вечірні години через війну та політичне рішення про перехресне субсидування населення в рамках ПСО на понад 150 млрд грн у 2025 році.

"Українська енергетика знаходиться зараз у такому стані, коли не здатна одночасно субсидіювати населення й забезпечувати занижені ціни неринковим шляхом для промисловості. Пріоритетність цінової допомоги населенню, а не промисловості - політичне рішення, а не підступні дії генерації", - підкреслив він.

Омельченко додав, що фундаментальні фактори українського ринку останніми тижнями практично не змінювалися: обсяги споживання та склад генеруючого обладнання залишилися стабільними, але зріс імпорт електроенергії з ЄС у дефіцитні години вечірнього піку.

Єдиним шляхом, на його думку, який може збалансувати інтереси виробників та промислових споживачів, є інтеграція українського енергоринку із ринком ЄС.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні діють оновлені граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії, зокрема для періоду вечірнього піку (17:00–23:00), де максимальна ціна на РДН і ВДР може сягати 15000 грн/МВт-год, а на балансуючому ринку - 16 000,00 грн/МВт·год.