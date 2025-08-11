ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пересмотр прайс-кепов стал правильным решением для обеспечения импорта в вечерние пики, - эксперт

Понедельник 11 августа 2025 15:11
UA EN RU
Пересмотр прайс-кепов стал правильным решением для обеспечения импорта в вечерние пики, - эксперт Фото: пересмотр прайс-кепов стал правильным решением для обеспечения импорта в вечерние пики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Изменение предельных цен на электроэнергию в вечерние пиковые часы было правильным шагом и не привело к резкому росту стоимости ресурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Предельные цены на рынке электроэнергии невинные. Все гораздо сложнее", - подчеркнул он.

По словам эксперта, после изменения прайс-кэпов не произошло резкого роста цен, несмотря на прогнозы отдельных комментаторов.

"Абсолютно правильное решение регулятора... позволило обеспечить импорт электроэнергии в вечерние пики", - отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что причины сравнительно высоких цен в Украине не связаны с повышением предельных цен: "В странах ЕС они на порядок выше".

Основными факторами эксперт назвал дефицит мощностей в вечерние часы из-за войны и политическое решение о перекрестном субсидировании населения в рамках ПСО на более 150 млрд грн в 2025 году.

"Украинская энергетика находится сейчас в таком состоянии, когда не способна одновременно субсидировать население и обеспечивать заниженные цены нерыночным путем для промышленности. Приоритетность ценовой помощи населению, а не промышленности - политическое решение, а не коварные действия генерации", - подчеркнул он.

Омельченко добавил, что фундаментальные факторы украинского рынка в последние недели практически не менялись: объемы потребления и состав генерирующего оборудования остались стабильными, но вырос импорт электроэнергии из ЕС в дефицитные часы вечернего пика.

Единственным путем, по его мнению, который может сбалансировать интересы производителей и промышленных потребителей, является интеграция украинского энергорынка с рынком ЕС.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют обновленные предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, в частности для периода вечернего пика (17:00-23:00), где максимальная цена на РСВ и ВСР может достигать 15000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке - 16 000,00 грн/МВт-ч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН