Перегляд граничних цін не призведе до суттєвого зростання цін на електроенергію, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

За його словами, прайс-кепи на ринку електричної енергії - максимально допустимі ціни, тоді як насправді середня ціна ринку менша. Як приклад він навів нещодавній аукціон "Енергоатому" з продажу електроенергії на липень.

"Середня ціна, яку вони зафіксували, становила десь на рівні 3086 грн МВт/год. Це трохи понад 3 грн/кВт-год. При тому, що на червень, коли були торги, ціна за кіловат була 2,80 грн/кВт-год. Тобто, до прайс-кепу в 7,20 грн/кВт-год надзвичайно багато", - розповів економіст, зазначивши, що нові прайс-кепи дадуть можливість імпортувати електроенергію, якщо її буде не вистачати.

Він також уточнив, що по оцінках експертів енергетичного ринку таке підняття максимальних цін на ринках електроенергії може підняти ціну електроенергії не більше ніж на 10-15%.

За словами економіста, це дозволить покращити ситуацію з ліквідністю в енергетичному секторі, щоб компанії мали змогу підготуватися до майбутнього опалювального сезону.

"Дефіцит на ринку сьогодні десь 80 мільярдів. Те, що підняли для населення, перекриє 30 мільярдів. А енергопостачальним компаніям і генераціям треба готуватися до зими. Там мільярд доларів треба вкласти у відновлення… і треба розуміти, що бюджет (державний, - ред.) жодним енергогенеруючим та енергоспоживацьким компаніям не допомагає", - розповів економіст.

Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що не очікують суттєвого зростання вартості електроенергії для бізнесу у зв’язку зі зміною цінових обмежень на енергоринку.