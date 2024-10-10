Передвиборна кампанія Гарріс та афілійовані групи зібрали 1 млрд доларів, - Reuters

Агентство пише, що відтоді, як 21 липня Гарріс стала кандидатом на пост глави держави замість президента США Джо Байдена, долари небаченими темпами потекли як до її передвиборчої кампанії, так і до афілійованих комітетів дій та Демократичної партії.

Так, віце-президент зібрала 25 млн доларів на день, коли її назвали кандидатом, і накопичила 500 млн доларів приблизно за місяць.

Тим часом колишній президент США і нині кандидат Дональд Трамп, а також Республіканська партія - зібрали 130 млн доларів у серпні. На кінець місяця вони залишили 295 млн доларів на балансі проти 404 млн доларів у Гарріс та демократів.

За даними нових опитувань Reuters та Ipsos, передвиборча гонка Гарріс і Трампа залишається напруженою. Відрив демократа в загальнонаціональному масштабі скорочується, а в багатьох штатах, що вагаються, результат гонки залишається невизначеним.

За словами джерела Reuters, отримана сума у Гарріс і демократів відображає ентузіазм спонсорів напередодні виборів 5 листопада і буде спрямована на рекламу, операції в штатах, що вагаються, і зміст персоналу.