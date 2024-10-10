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Предвыборная кампания Харрис и аффилированные группы собрали 1 млрд долларов, - Reuters

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президентская кампания вице-президента США Камалы Харрис и связанные с ней политические комитеты собрали 1 млрд долларов. Это произошло с тех пор, как политик стала кандидатом от Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что с тех пор, как 21 июля Харрис стала кандидатом на пост главы государства вместо президента США Джо Байдена, доллары невиданными темпами потекли как в ее предвыборную кампанию, так и в аффилированные комитеты действий и Демократическую партию.

Так, вице-президент собрала 25 млн долларов в день, когда ее назвали кандидатом, и накопила 500 млн долларов примерно за месяц.

Тем временем бывший президент США и ныне кандидат Дональд Трамп, а также Республиканская партия - собрали 130 млн долларов в августе. На конец месяца они оставили 295 млн долларов на балансе против 404 млн долларов у Харрис и демократов.

По данным новых опросов Reuters и Ipsos, предвыборная гонка Харрис и Трампа остается напряженной. Отрыв демократа в общенациональном масштабе сокращается, а во многих колеблющихся штатах исход гонки остается неопределенным.

По словам источника Reuters, полученная сумма у Харрис и демократов отражает энтузиазм спонсоров в преддверии выборов 5 ноября и будет направлена на рекламу, операции в колеблющихся штатах и содержание персонала.

Выборы в США

Напомним, что выборы президента Америки состоятся уже в следующем месяце, 5 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются Камала Харрис и Дональд Трамп.

Детальней о рейтингах кандидатов в президенты читайте в материале РБК-Украина.

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