Предвыборная кампания Харрис и аффилированные группы собрали 1 млрд долларов, - Reuters

Агентство пишет, что с тех пор, как 21 июля Харрис стала кандидатом на пост главы государства вместо президента США Джо Байдена, доллары невиданными темпами потекли как в ее предвыборную кампанию, так и в аффилированные комитеты действий и Демократическую партию.

Так, вице-президент собрала 25 млн долларов в день, когда ее назвали кандидатом, и накопила 500 млн долларов примерно за месяц.

Тем временем бывший президент США и ныне кандидат Дональд Трамп, а также Республиканская партия - собрали 130 млн долларов в августе. На конец месяца они оставили 295 млн долларов на балансе против 404 млн долларов у Харрис и демократов.

По данным новых опросов Reuters и Ipsos, предвыборная гонка Харрис и Трампа остается напряженной. Отрыв демократа в общенациональном масштабе сокращается, а во многих колеблющихся штатах исход гонки остается неопределенным.

По словам источника Reuters, полученная сумма у Харрис и демократов отражает энтузиазм спонсоров в преддверии выборов 5 ноября и будет направлена на рекламу, операции в колеблющихся штатах и содержание персонала.