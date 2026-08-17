Передумов для зниження цін немає? Чому вартість пального залежить від ураганів у США

Прогнози щодо здешевлення бензину та дизелю у вересні наразі робити зарано. Адже наближається сезон ураганів у США, який може вплинути на європейські ціни на пальне.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.
Головне:
Раніше з'являлися прогнози, що у вересні бензин може подешевшати до 77 гривень за літр, а дизель - до 83 гривень. Однак експерт зазначає, що робити такі припущення наразі зарано.
"Поки зарано, тому що немає передумов до цього. В принципі, такий прогноз вірогідний", - каже Льоушкін.
Водночас він звернув увагу на сезонний фактор, який може вплинути на ціни.
За словами експерта, вересень зазвичай є проблемним місяцем через урагани.
"Це буде зупиняти переробку і добування по США", - пояснив Льоушкін.
Він зазначив, що США зараз є досить потужним гравцем для Європи. Тому скорочення американського ресурсу може позначитися на європейському ринку.
"Тому без штатівського ресурсу ціна у Європі ще більше підскочить", - сказав експерт.
За його словами, урагани у США відбуваються щороку - зазвичай наприкінці серпня та на початку вересня. Водночас іноді вони можуть прийти й у жовтні.
Таким чином, прогноз щодо здешевлення бензину та дизеля у вересні залишається можливим, однак, за словами експерта, передумов для нього наразі немає, а ситуація з ураганами у США може вплинути на ціни в Європі.