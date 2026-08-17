Передумов для зниження цін немає? Чому вартість пального залежить від ураганів у США

Головне: Чи буде зниження цін : прогнози про "бензин по 77 грн/л та дизель по 83 грн/л" у вересні наразі є передчасними.

: прогнози про "бензин по 77 грн/л та дизель по 83 грн/л" у вересні наразі є передчасними. Фактор ураганів у США : кінець серпня та вересень є піковим сезоном штормів за океаном, які призупиняють видобуток і переробку нафти.

: кінець серпня та вересень є піковим сезоном штормів за океаном, які призупиняють видобуток і переробку нафти. Вплив на європейський ринок: Сполучені Штати залишаються потужним гравцем для Європи, тому, якщо буде брак їхнього ресурсу, це спровокує стрибок цін на європейських ринках.

Чи подешевшає пальне у вересні

Раніше з'являлися прогнози, що у вересні бензин може подешевшати до 77 гривень за літр, а дизель - до 83 гривень. Однак експерт зазначає, що робити такі припущення наразі зарано.

"Поки зарано, тому що немає передумов до цього. В принципі, такий прогноз вірогідний", - каже Льоушкін.

Водночас він звернув увагу на сезонний фактор, який може вплинути на ціни.

До чого тут урагани у США

За словами експерта, вересень зазвичай є проблемним місяцем через урагани.

"Це буде зупиняти переробку і добування по США", - пояснив Льоушкін.

Він зазначив, що США зараз є досить потужним гравцем для Європи. Тому скорочення американського ресурсу може позначитися на європейському ринку.

"Тому без штатівського ресурсу ціна у Європі ще більше підскочить", - сказав експерт.

За його словами, урагани у США відбуваються щороку - зазвичай наприкінці серпня та на початку вересня. Водночас іноді вони можуть прийти й у жовтні.

Таким чином, прогноз щодо здешевлення бензину та дизеля у вересні залишається можливим, однак, за словами експерта, передумов для нього наразі немає, а ситуація з ураганами у США може вплинути на ціни в Європі.