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Передумов для зниження цін немає? Чому вартість пального залежить від ураганів у США

19:00 17.08.2026 Пн
2 хв
Експерт пояснив, як урагани у США можуть вплинути на ціни в Україні
aimg Марія Кучерявець
Фото: урагани в США можуть вплинути на вартість пального в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Прогнози щодо здешевлення бензину та дизелю у вересні наразі робити зарано. Адже наближається сезон ураганів у США, який може вплинути на європейські ціни на пальне.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.

Головне:

  • Чи буде зниження цін: прогнози про "бензин по 77 грн/л та дизель по 83 грн/л" у вересні наразі є передчасними.
  • Фактор ураганів у США: кінець серпня та вересень є піковим сезоном штормів за океаном, які призупиняють видобуток і переробку нафти.
  • Вплив на європейський ринок: Сполучені Штати залишаються потужним гравцем для Європи, тому, якщо буде брак їхнього ресурсу, це спровокує стрибок цін на європейських ринках.

Чи подешевшає пальне у вересні

Раніше з'являлися прогнози, що у вересні бензин може подешевшати до 77 гривень за літр, а дизель - до 83 гривень. Однак експерт зазначає, що робити такі припущення наразі зарано.

"Поки зарано, тому що немає передумов до цього. В принципі, такий прогноз вірогідний", - каже Льоушкін.

Водночас він звернув увагу на сезонний фактор, який може вплинути на ціни.

До чого тут урагани у США

За словами експерта, вересень зазвичай є проблемним місяцем через урагани.

"Це буде зупиняти переробку і добування по США", - пояснив Льоушкін.

Він зазначив, що США зараз є досить потужним гравцем для Європи. Тому скорочення американського ресурсу може позначитися на європейському ринку.

"Тому без штатівського ресурсу ціна у Європі ще більше підскочить", - сказав експерт.

За його словами, урагани у США відбуваються щороку - зазвичай наприкінці серпня та на початку вересня. Водночас іноді вони можуть прийти й у жовтні.

Таким чином, прогноз щодо здешевлення бензину та дизеля у вересні залишається можливим, однак, за словами експерта, передумов для нього наразі немає, а ситуація з ураганами у США може вплинути на ціни в Європі.

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