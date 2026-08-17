Предпосылок для снижения цен нет? Почему стоимость топлива зависит от ураганов в США

Главное: Будет ли снижение цен : прогнозы о "бензине по 77 грн/л и дизель по 83 грн/л" в сентябре пока преждевременны.

: прогнозы о "бензине по 77 грн/л и дизель по 83 грн/л" в сентябре пока преждевременны. Фактор ураганов в США : конец августа и сентябрь является пиковым сезоном штормов за океаном, приостанавливающим добычу и переработку нефти.

: конец августа и сентябрь является пиковым сезоном штормов за океаном, приостанавливающим добычу и переработку нефти. Влияние на европейский рынок: Соединенные Штаты остаются мощным игроком для Европы, поэтому если будет нехватка их ресурса, это спровоцирует скачок цен на европейских рынках.

Подешевеет ли топливо в сентябре

Ранее появлялись прогнозы, что в сентябре бензин может подешеветь до 77 гривен за литр, а дизель - до 83 гривен. Однако эксперт отмечает, что делать такие предположения пока рано.

"Пока рано, потому что нет предпосылок к этому. В принципе, такой прогноз возможен", - говорит Леушкин.

В то же время, он обратил внимание на сезонный фактор, который может повлиять на цены.

Причем здесь ураганы в США

По словам эксперта, сентябрь обычно является проблемным месяцем из-за ураганов.

"Это будет останавливать переработку и добычу по США", - объяснил Леушкин.

Он отметил, что США сейчас достаточно мощный игрок для Европы. Поэтому сокращение американского ресурса может сказаться на европейском рынке.

"Поэтому без штатовского ресурса цена в Европе еще больше подскочит ", - сказал эксперт.

По его словам, ураганы в США проходят ежегодно - обычно в конце августа и начале сентября. В то же время, иногда они могут прийти и в октябре.

Таким образом прогноз по удешевлению бензина и дизеля в сентябре остается возможным, однако, по словам эксперта, предпосылок для него пока нет, а ситуация с ураганами в США может повлиять на цены в Европе.