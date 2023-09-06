Передумали? В Румунії все ж визнали падіння російського безпілотника

Зазначається, що Міністерство оборони Румунії спочатку заперечувало цю інформацію.

"Ми обстежили дуже велику територію, у тому числі й ту, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені фрагменти, які можуть бути від дрона", - заявив міністр.

Останніми тижнями українські порти зазнали потужних ударів з боку Росії, оскільки терористи націлились на зерносховища й інфраструктуру України після зриву чорноморської зернової угоди.

На початку тижня Румунія "найрішучішим чином" засудила російську атаку, яка була завдана поблизу її кордону та назвала її "невиправданою і такою, що глибоко суперечить нормам міжнародного гуманітарного права".

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами-камікадзе "Шахед" портову інфраструктуру України в Одеській області.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ України, БпЛА вдарили також й по території Румунії, втім румунських МЗС й Міноборони цю інформацію одразу спростували. Зокрема інформацію заперечив й президент Клаус Йоганніс.