Передумали? В Румынии все же признали падение российского беспилотника

Отмечается, что Министерство обороны Румынии сначала отрицало эту информацию.

"Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона", - заявил министр.

В последние недели украинские порты подверглись мощным ударам со стороны России, поскольку террористы нацелились на зернохранилища и инфраструктуру Украины после срыва черноморской зерновой сделки.

В начале недели Румыния "самым решительным образом" осудила российскую атаку, которая была нанесена вблизи ее границы и назвала ее "неоправданной и глубоко противоречащей нормам международного гуманитарного права".

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами-камикадзе "Шахед" портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, БПЛА ударили также и по территории Румынии, впрочем, румынские МИД и Минобороны эту информацию сразу опровергли. В частности, информацию опроверг и президент Клаус Иоганнис.