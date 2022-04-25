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Передовое вооружение и ПВО. В США объяснили, что получит Украина из нового пакета помощи

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Вашингтон, Понедельник 25 апреля 2022 14:41
Передовое вооружение и ПВО. В США объяснили, что получит Украина из нового пакета помощи Фото: в Госдепе раскрыли детали нового пакета помощи для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В США раскрыли детали нового пакета помощи, который накануне анонсировали госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Часть из этих средств будет направлена на оснащение Украины новейшим вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Отмечается, что США выделили 713 млн долларов для Украины, 15 других стран-членов НАТО, партнеров в Центральной и Восточной Европе.

Пакет включает финансирование в размере 650 млн долларов, предусмотренное Законом о дополнительных ассигнованиях для Украины. Из этих средств более 322 млн долларов предназначены для поддержки возможностей Украины, обеспечения Вооруженных сил более передовым вооружением и системами противовоздушной обороны.

Также Блинкен сообщил, что США продадут военные облигации на 165 млн долларов, которые пойдут на закупку боеприпасов для Украины.

"С начала нового вторжения России в Украину, с 24 февраля, Соединенные Штаты выделили около 3,7 млрд долларов на помощь и предоставили более 4,3 млрд долларов с начала работы Администрации Байдена", - говорится в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев, где провели ряд встреч, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

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