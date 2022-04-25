Передове озброєння та ППО. У США пояснили, що отримає Україна з нового пакету допомоги

У США розкрили деталі нового пакету допомоги, який напередодні анонсували держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін. Частина з цих коштів буде направлена для оснащення України новітнім озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Госдеп США .

Зазначається, що США виділили 713 млн доларів для України, 15 інших країн-членів НАТО, партнерів у Центральній і Східній Європі.

Пакет включає фінансування у розмірі 650 млн доларів, передбачене Законом про додаткові асигнування для України. З цих коштів понад 322 млн доларів призначені для підтримки спроможностей України, забезпечення Збройних сил більш передовим озброєнням та системами протиповітряної оборони.

Також Блінкен повідомив, що США продадуть військові облігації на 165 млн доларів, які підуть на закупку боєприпасів для України.

"З початку нового вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого, Сполучені Штати виділили близько 3,7 млрд доларів на допомогу і надали понад 4,3 млрд доларів з початку роботи Адміністрації Байдена", - йдеться у повідомленні.