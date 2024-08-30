На передовій зросла інтенсивність боїв: де активізувалася окупанти

Найважчий напрямок фронту

Російські окупанти зосередилися на наступальних діях на Покровському напрямку. Там відбувається найбільше боїв. Раніше українські військові повідомляли, що окупанти кинули на цю ділянку фронту всі наявні сили та засоби.

Місцева влада закликає жителів терміново евакуюватися у безпечніші місця. У Покровську наступного тижня закриються банки.

Детальніше про те, що відбувається у Покровську - у матеріалі РБК-Україна.

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