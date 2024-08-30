На передовой возросла интенсивность боев: где активизировалась оккупанты

За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.

Оккупанты активизировались на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Ситуация по направлениям:

Харьковское. Враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

Купянское. За сутки зафиксировано 25 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.

Лиманское. Украинские войска отразили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

Северское. Силы обороны отразили девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.

Краматорское. Украинские воины пресекли 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещиевки, Андреевки и Часово Яра Донецкой области.

Торецкое. Враг 21 раз пытался вклиниться в оборону в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.

Покровское. Защитники отбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Кураховское. Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.

Времевское. Противник предпринял 17 попыток прорвать оборону войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.

Ореховское. Произошли три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

Приднепровское. Один раз украинские подразделения вступили в бой с захватчиками.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.