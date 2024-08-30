На передовой возросла интенсивность боев: где активизировалась оккупанты

На фронте за минувшие сутки произошло 215 боевых столкновений. Интенсивность боев возросла по сравнению с предыдущими сутками, когда было зафиксировано 195 столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.
Оккупанты активизировались на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.
Ситуация по направлениям:
Харьковское. Враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
Купянское. За сутки зафиксировано 25 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.
Лиманское. Украинские войска отразили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.
Северское. Силы обороны отразили девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.
Краматорское. Украинские воины пресекли 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещиевки, Андреевки и Часово Яра Донецкой области.
Торецкое. Враг 21 раз пытался вклиниться в оборону в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.
Покровское. Защитники отбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Кураховское. Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.
Времевское. Противник предпринял 17 попыток прорвать оборону войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.
Ореховское. Произошли три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
Приднепровское. Один раз украинские подразделения вступили в бой с захватчиками.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.
Российские оккупанты сосредоточились на наступательных действиях на Покровском направлении. Там происходит больше всего боев. Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты бросили на этот участок фронта все имеющиеся силы и средства.
Местные власти призывают жителей срочно эвакуироваться в более безопасные места. ТВ Покровске на следующей неделе закроются банки.
Детальнее о том, что происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.