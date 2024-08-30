ua en ru
Пт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На передовій зросла інтенсивність боїв: де активізувалася окупанти

Україна , П'ятниця 30 серпня 2024 08:51
UA EN RU
На передовій зросла інтенсивність боїв: де активізувалася окупанти Фото: на фронті за останню добу зросла інтенсивність боїв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті за минулу добу відбулося 215 бойових зіткнень. Інтенсивність боїв зросла порівняно з попередньою добою, коли було зафіксовано 195 зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили два артилерійські засоби, РЛС та три інших важливих об’єкти ворога.

Окупанти активізувалися на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Ситуація на напрямках:

Харківський. Ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

Куп’янський. За добу зафіксовано 25 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

Лиманський. Українські війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.

Сіверський. Сили оборони відбили дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

Краматорський. Українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Торецький. Ворог 21 раз намагався вклинитися в оборону в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

Покровський. Захисники відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Курахівський. Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

Времівський. Противник здійснив 17 спроб прорвати оборону військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

Оріхівський. Відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Придніпровський. Один раз українські підрозділи вступили в бій з загарбниками.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Найважчий напрямок фронту

Російські окупанти зосередилися на наступальних діях на Покровському напрямку. Там відбувається найбільше боїв. Раніше українські військові повідомляли, що окупанти кинули на цю ділянку фронту всі наявні сили та засоби.

Місцева влада закликає жителів терміново евакуюватися у безпечніші місця. У Покровську наступного тижня закриються банки.

Детальніше про те, що відбувається у Покровську - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Акцизи на пальне, виплати ВПО, нові правила у школах: що зміниться в Україні з 1 вересня
Акцизи на пальне, виплати ВПО, нові правила у школах: що зміниться в Україні з 1 вересня
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії