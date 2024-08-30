На передовій зросла інтенсивність боїв: де активізувалася окупанти

На фронті за минулу добу відбулося 215 бойових зіткнень. Інтенсивність боїв зросла порівняно з попередньою добою, коли було зафіксовано 195 зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили два артилерійські засоби, РЛС та три інших важливих об’єкти ворога.

Окупанти активізувалися на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Ситуація на напрямках:

Харківський. Ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

Куп’янський. За добу зафіксовано 25 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

Лиманський. Українські війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.

Сіверський. Сили оборони відбили дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

Краматорський. Українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Торецький. Ворог 21 раз намагався вклинитися в оборону в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

Покровський. Захисники відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Курахівський. Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

Времівський. Противник здійснив 17 спроб прорвати оборону військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

Оріхівський. Відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Придніпровський. Один раз українські підрозділи вступили в бій з загарбниками.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.