На передовой возросла интенсивность боев: где активизировалась оккупанты
На фронте за минувшие сутки произошло 215 боевых столкновений. Интенсивность боев возросла по сравнению с предыдущими сутками, когда было зафиксировано 195 столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.
Оккупанты активизировались на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.
Ситуация по направлениям:
Харьковское. Враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
Купянское. За сутки зафиксировано 25 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.
Лиманское. Украинские войска отразили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.
Северское. Силы обороны отразили девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.
Краматорское. Украинские воины пресекли 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещиевки, Андреевки и Часово Яра Донецкой области.
Торецкое. Враг 21 раз пытался вклиниться в оборону в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.
Покровское. Защитники отбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Кураховское. Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.
Времевское. Противник предпринял 17 попыток прорвать оборону войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.
Ореховское. Произошли три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
Приднепровское. Один раз украинские подразделения вступили в бой с захватчиками.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.
Самое тяжелое направление фронта
Российские оккупанты сосредоточились на наступательных действиях на Покровском направлении. Там происходит больше всего боев. Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты бросили на этот участок фронта все имеющиеся силы и средства.
Местные власти призывают жителей срочно эвакуироваться в более безопасные места. ТВ Покровске на следующей неделе закроются банки.
Детальнее о том, что происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.
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