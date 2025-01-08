У передмісті Києва підняли ціни на воду: за що та скільки доведеться платити

В одній з об'єднаних територіальних громад у передмісті Києва змінили тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального підприємства бучанської громади "Бучасервіс" у Facebook.
У КП "Бучасервіс" розповіли, що зміна тарифів вступила в дію з 1 січня 2025 року.
Зазначається, що попередні тарифи залишались незмінними з 2022 року та вже не відповідають реальним витратам підприємства на надання послуг належної якості.
Тобто необхідність перегляду тарифів зумовлена об'єктивними факторами:
Уточнюється, що рішення про перегляд тарифів було схвалене відповідно до чинного законодавства України.
Для забезпечення прозорості процесу формування нових тарифів:
Отже, нові тарифи для споживачів КП "Бучасервіс" є такими:
"Ми розуміємо, що підвищення тарифів є чутливим питанням для громади, проте воно є необхідним кроком для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення", - підсумували у комунальному підприємстві.
Публікація КП "Бучасервіс" (скриншот: facebook.com/buchaservice)
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