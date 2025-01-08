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У передмісті Києва підняли ціни на воду: за що та скільки доведеться платити

Споживачам КП "Бучасервіс" за воду доведеться платити більше (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

В одній з об'єднаних територіальних громад у передмісті Києва змінили тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального підприємства бучанської громади "Бучасервіс" у Facebook.

Чому та як саме зросли тарифи на воду

У КП "Бучасервіс" розповіли, що зміна тарифів вступила в дію з 1 січня 2025 року.

Зазначається, що попередні тарифи залишались незмінними з 2022 року та вже не відповідають реальним витратам підприємства на надання послуг належної якості.

Тобто необхідність перегляду тарифів зумовлена об'єктивними факторами:

  • значним зростанням вартості електроенергії
  • збільшенням цін на матеріально-технічні ресурси
  • подорожчанням паливно-мастильних матеріалів
  • потребою у впровадженні альтернативних джерел живлення через нестабільне електропостачання

Уточнюється, що рішення про перегляд тарифів було схвалене відповідно до чинного законодавства України.

Для забезпечення прозорості процесу формування нових тарифів:

  • було проведено детальний аналіз структури тарифу спеціальною робочою групою, створеною рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради
  • було враховано пропозиції щодо оптимізації витрат
  • було залучено експертний висновок Всеукраїнського обяєднання організацій роботодавців "Федерація роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України"

Отже, нові тарифи для споживачів КП "Бучасервіс" є такими:

  • централізоване водопостачання - 20,47 гривні за 1 метри кубічний (із ПДВ)
  • централізоване водовідведення - 35,89 гривні за 1 метр кубічний (із ПДВ)

"Ми розуміємо, що підвищення тарифів є чутливим питанням для громади, проте воно є необхідним кроком для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення", - підсумували у комунальному підприємстві.

Публікація КП "Бучасервіс" (скриншот: facebook.com/buchaservice)

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