У передмісті Херсона тимчасово не їздитимуть автобуси: у чому причина

Також місцева влада раніше повідомляла, що останнім часом активізувалися диверсійні групи, які намагаються проникнути та закріпитися на правобережній частині області Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.