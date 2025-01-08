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У передмісті Херсона тимчасово не їздитимуть автобуси: у чому причина

Фото: під Херсоном тимчасово не їздитимуть автобуси (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У селищах під Херсоном тимчасово зупинили рух автобусів. Таке рішення ухвалили через посилення обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.

"Через підвищену ворожу активність тимчасово призупинено сполучення громадським транспортом із селищами Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення руху маршрутних автобусів обіцяють повідомили додатково.

скриншот google.com/maps

Варто зазначити, що російські окупанти посилили обстріли Херсона та сусідніх населених пунктів. За повідомленнями місцевої влади, окупанти частіше почали атакувати цивільних FPV-дронами.

Так, за даними Херсонської ОВА, минулої доби зафіксовано обстріли Херсона та ще понад 30 населених пунктів області. Через російські атаки дві людини загинули, ще дев'ять отримали поранення.

 

Також місцева влада раніше повідомляла, що останнім часом активізувалися диверсійні групи, які намагаються проникнути та закріпитися на правобережній частині області Херсонської області.

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