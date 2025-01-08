В пригороде Херсона временно не будут ездить автобусы: в чем причина

Также местные власти ранее сообщали, что в последнее время активизировались диверсионные группы, которые пытаются проникнуть и закрепиться на правобережной части области Херсонской области.

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