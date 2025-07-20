У передмісті Херсона поранені батько і дитина через російський обстріл

Росіяни обстріляли селище Зимівник поблизу Херсона. Внаслідок атаки поранений батько та 17-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
Внаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки.
У 51-річного чоловіка через ворожий обстріл вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння.
За даними голови Херсонської ОВА, зараз батько та дитина перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 20 липня росіяни атакували Запоріжжя та область щонайменше 14 безпілотниками та завдали ударів реактивними системами залпового вогню.
За даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка та ще двоє осіб.
Внаслідок удару у Запоріжжі пошкоджені кілька приватних будинків та багатоповерхівка, виникли пожежі.
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