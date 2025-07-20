RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В пригороде Херсона ранены отец и ребенок из-за российского обстрела

Фото: под Херсоном ранены отец и ребенок из-за обстрела (facebook.com_DSNSZP)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне обстреляли поселок Зимовник вблизи Херсона. В результате атаки ранен отец и 17-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени.

У 51-летнего мужчины из-за вражеского обстрела взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения.

По данным главы Херсонской ОВА, сейчас отец и ребенок находятся в больнице, где получают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 20 июля россияне атаковали Запорожье и область по меньшей мере 14 беспилотниками и нанесли удары реактивными системами залпового огня.

По данным Запорожской ОГА, в результате атаки пострадала 69-летняя женщина и еще двое людей.

В результате удара в Запорожье повреждены несколько частных домов и многоэтажка, возникли пожары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в Украине