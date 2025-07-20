В пригороде Херсона ранены отец и ребенок из-за российского обстрела

Напомним, в ночь на 20 июля россияне атаковали Запорожье и область по меньшей мере 14 беспилотниками и нанесли удары реактивными системами залпового огня.

По данным Запорожской ОГА, в результате атаки пострадала 69-летняя женщина и еще двое людей.

В результате удара в Запорожье повреждены несколько частных домов и многоэтажка, возникли пожары.

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