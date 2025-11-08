У передмісті Харкова пролунала серія вибухів: атакували дрони та ракети

Про те, що в районі Харкова зафіксовано ворожі дрони, Повітряні сили ЗСУ заявили 8 листопада о 01:22.

Крім того, була інформація про загрозу балістики на Харківщині.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив о 01:36:

"У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог наніс ракетні удари. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Більш детальна інформація зʼясовується", - написав чиновник.

Мер Харкова Ігор Терехов додав о 01:40, що вибухи, які було чутно у місті, фактично сталися за межами Харкова.

На даний момент інформація щодо постраждалих, руйнувань та точного числа атак уточнюється. Місцеві мешканці повідомляють про тривогу та звуки сирен, а силові структури працюють над оцінкою наслідків та забезпеченням безпеки населення.

Влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ.