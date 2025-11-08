В пригороде Харькова прогремела серия взрывов: атаковали дроны и ракеты

О том, что в районе Харькова зафиксированы вражеские дроны, Воздушные силы ВСУ заявили 8 ноября в 01:22.

Кроме того, была информация об угрозе баллистики на Харьковщине.

После этого глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил в 01:36:

"В Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары. Информация о пострадавших пока не поступала. Более подробная информация выясняется", - написал чиновник.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил в 01:40, что взрывы, которые были слышны в городе, фактически произошли за пределами Харькова.

На данный момент информация о пострадавших, разрушениях и точном числе атак уточняется. Местные жители сообщают о тревоге и звуках сирен, а силовые структуры работают над оценкой последствий и обеспечением безопасности населения.

Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ.