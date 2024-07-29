У передмісті Харкова пролунала серія вибухів

Серія вибухів пролунала близько 03:38. При цьому зазначається, що вона була, ймовірно, за межами Харкова.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали близько третьої години ночі про пуски керованих авіабомб російською тактичною авіацією у Харківській області.

Додамо, що на тлі ворожої повітряної атаки цієї ночі у Харкові і раніше було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Це сталося близько пів на другу годину.

Щодо якихось наслідків даних атак противника представники місцевої влади нічого не повідомляли.

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