UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У передмісті Харкова пролунала серія вибухів

Фото: у Харкові було чути вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Харків у ніч проти 29 липня було чути кілька вибухів. В області триває повітряна тривога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Серія вибухів пролунала близько 03:38. При цьому зазначається, що вона була, ймовірно, за межами Харкова.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали близько третьої години ночі про пуски керованих авіабомб російською тактичною авіацією у Харківській області.

Додамо, що на тлі ворожої повітряної атаки цієї ночі у Харкові і раніше було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Це сталося близько пів на другу годину. 

Щодо якихось наслідків даних атак противника представники місцевої влади нічого не повідомляли.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибухи