В пригороде Харькова раздалась серия взрывов

Серия взрывов прозвучала около 03:38. При этом отмечается, что она была, вероятно, за пределами Харькова.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали около трех часов ночи о пусках управляемых авиабомб российской тактической авиацией в Харьковской области.

Добавим, что на фоне вражеской воздушной атаки этой ночью в Харькове и ранее был слышен взрыв, вероятно, за пределами города. Это произошло около половины второго часа.

О каких-либо последствиях данных атак противника представители местных властей ничего не сообщали.

Российские обстрелы Харькова

Отметим, что город Харьков и область находится под российскими ударами регулярно. Недавно оккупанты сконцентрировались по атакам по энергетической инфраструктуре этого города, однако обстрелы гражданских объектов также не уменьшились.

Ранее сообщалось, что 28 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову двумя противокорабельными ракетами Х-35У.

Добавим, что в течение прошедшего дня Харьковская область находилась под постоянной бомбардировкой росавиации.