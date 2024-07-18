UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У передмісті Дніпра пролунали вибухи

Фото: у передмісті Дніпра пролунали вибухи 18 липня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

У передмісті Дніпра пролунали вибухи. В області на той момент було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У передмісті Дніпра пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога

Близько 9:00 у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про ракетну небезпеку у цих областях.

Вибух на околицях Дніпра пролунав під час тривоги. На даний момент небезпека минула. Було оголошено відбій тривоги.

Ситуація у Дніпропетровській області

Російські війська з постійною регулярністю обстрілюють Дніпропетровську область, а, зокрема, Нікополь - щодня.

Постійні атаки на Нікополь пояснюються близьким розташуванням міста до Енергодару, окупованого РФ разом із ЗАЕС у лютому 2022 року. Саме звідти загарбники б'ють по ньому.

Наприклад, на ранок 18 липня відомо про двох постраждалих через обстріл Нікополя. Крім того, 7 липня російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВибухВибухи