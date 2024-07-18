У передмісті Дніпра пролунали вибухи. В області на той момент було оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У передмісті Дніпра пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
Близько 9:00 у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про ракетну небезпеку у цих областях.
Вибух на околицях Дніпра пролунав під час тривоги. На даний момент небезпека минула. Було оголошено відбій тривоги.
Російські війська з постійною регулярністю обстрілюють Дніпропетровську область, а, зокрема, Нікополь - щодня.
Постійні атаки на Нікополь пояснюються близьким розташуванням міста до Енергодару, окупованого РФ разом із ЗАЕС у лютому 2022 року. Саме звідти загарбники б'ють по ньому.
Наприклад, на ранок 18 липня відомо про двох постраждалих через обстріл Нікополя. Крім того, 7 липня російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.
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