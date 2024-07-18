У передмісті Дніпра пролунали вибухи

Ситуація у Дніпропетровській області

Російські війська з постійною регулярністю обстрілюють Дніпропетровську область, а, зокрема, Нікополь - щодня.

Постійні атаки на Нікополь пояснюються близьким розташуванням міста до Енергодару, окупованого РФ разом із ЗАЕС у лютому 2022 року. Саме звідти загарбники б'ють по ньому.

Наприклад, на ранок 18 липня відомо про двох постраждалих через обстріл Нікополя. Крім того, 7 липня російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.

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