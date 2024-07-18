В пригороде Днепра раздались взрывы

В пригороде Днепра прогремели взрывы. В области на тот момент была объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В пригороде Днепра раздался звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.
Как позже рассказал глава ОВА, над областью сбили разведывательный БПЛА.
Около 9:00 в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали про ракетную опасность в этих областях.
Взрыв в окресностях Днепра прогремел во время тревоги. На данный момент опасность миновала. Был объявлен отбой тревоги.
Российские войска с постоянной регулярностью обстреливают Днепропетровскую область, а, в частности, Никополь - каждый день.
Постоянные атаки на Никополь объясняются близкой расположением города к Энергодару, оккупированному РФ вместе с ЗАЭС в феврале 2022 года. Именно оттуда захватчики бьют по нему.
Например, на утро 18 июля известно о двух пострадавших из-за обстрела Никополя. Кроме того, 7 июля российские войска дважды прицельно ударили по спасателям в Никополе. Они приехали тушить пожар дома, который возник после обстрела.
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