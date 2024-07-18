В пригороде Днепра раздались взрывы

Ситуация в Днепропетровской области

Российские войска с постоянной регулярностью обстреливают Днепропетровскую область, а, в частности, Никополь - каждый день.

Постоянные атаки на Никополь объясняются близкой расположением города к Энергодару, оккупированному РФ вместе с ЗАЭС в феврале 2022 года. Именно оттуда захватчики бьют по нему.

Например, на утро 18 июля известно о двух пострадавших из-за обстрела Никополя. Кроме того, 7 июля российские войска дважды прицельно ударили по спасателям в Никополе. Они приехали тушить пожар дома, который возник после обстрела.

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