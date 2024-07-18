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В пригороде Днепра раздались взрывы

Фото: в пригороде Днепра раздались взрывы 18 июля (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В пригороде Днепра прогремели взрывы. В области на тот момент была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В пригороде Днепра раздался звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.

Работала ПВО

Как позже рассказал глава ОВА, над областью сбили разведывательный БПЛА.

Воздушная тревога

Около 9:00 в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали про ракетную опасность в этих областях.

Взрыв в окресностях Днепра прогремел во время тревоги. На данный момент опасность миновала. Был объявлен отбой тревоги.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские войска с постоянной регулярностью обстреливают Днепропетровскую область, а, в частности, Никополь - каждый день.

Постоянные атаки на Никополь объясняются близкой расположением города к Энергодару, оккупированному РФ вместе с ЗАЭС в феврале 2022 года. Именно оттуда захватчики бьют по нему.

Например, на утро 18 июля известно о двух пострадавших из-за обстрела Никополя. Кроме того, 7 июля российские войска дважды прицельно ударили по спасателям в Никополе. Они приехали тушить пожар дома, который возник после обстрела.

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