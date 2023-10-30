У передмісті Дніпра пролунали вибухи

"У передмісті Дніпра чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та низці інших областей України. Під час повітряної тривоги мешканців закликають знаходитися в укриттях.

Обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по селу Обухівка під Дніпром.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мати двох дітей. Також чотири особи отримали поранення.

Також вибухи в регіоні було чути 19 жовтня. Моніторингові групи повідомляли, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, було зафіксовано запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.