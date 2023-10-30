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У передмісті Дніпра пролунали вибухи

Фото: у Дніпрі було чутно вибухи вночі 30 жовтня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У передмісті Дніпра пролунали звуки вибухів сьогодні вночі, 30 жовтня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Суспільне".

"У передмісті Дніпра чутно вибухи", - йдеться у повідомленні. 

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та низці інших областей України. Під час повітряної тривоги мешканців закликають знаходитися в укриттях.

Обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по селу Обухівка під Дніпром.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мати двох дітей. Також чотири особи отримали поранення.

Також вибухи в регіоні було чути 19 жовтня. Моніторингові групи повідомляли, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, було зафіксовано запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

 

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Дніпропетровська областьВибух