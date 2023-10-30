У передмісті Дніпра пролунали вибухи

У передмісті Дніпра пролунали звуки вибухів сьогодні вночі, 30 жовтня. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Суспільне".
"У передмісті Дніпра чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та низці інших областей України. Під час повітряної тривоги мешканців закликають знаходитися в укриттях.
Обстріли Дніпропетровської області
Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по селу Обухівка під Дніпром.
Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мати двох дітей. Також чотири особи отримали поранення.
Також вибухи в регіоні було чути 19 жовтня. Моніторингові групи повідомляли, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, було зафіксовано запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.
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