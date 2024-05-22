У передмісті Дніпра під час ракетної небезпеки пролунав вибух
У передмісті Дніпра під час оголошеної небезпеки авіаційних засобів ураження пролунав вибух. Сили Протиповітряної оборони збили вороду ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Дніпро, Повітряні Сили ЗСУ, Карту повітряних тривог, Главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"У передмісті Дніпра чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні Суспільне Дніпро о 22:58.
Telegram-канал Карта повітряних тривог написав, що у передмісті Дніпра "гучно".
Перед ти, о 22:53, ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Дніпро на фоні активності ворожої авіації в акваторії Азовського моря і небезпеки авіаційних засобів ураження.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття ракети у Синельниківському районі.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли також Харків. Окупанти використали при цьому КАБи. Постраждало 12 осіб. Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.