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У передмісті Дніпра під час ракетної небезпеки пролунав вибух

Середа 22 травня 2024 23:23
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У передмісті Дніпра під час ракетної небезпеки пролунав вибух Ілюстративне фото: мобільна вогнева група (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

У передмісті Дніпра під час оголошеної небезпеки авіаційних засобів ураження пролунав вибух. Сили Протиповітряної оборони збили вороду ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Дніпро, Повітряні Сили ЗСУ, Карту повітряних тривог, Главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У передмісті Дніпра чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні Суспільне Дніпро о 22:58.

Telegram-канал Карта повітряних тривог написав, що у передмісті Дніпра "гучно".

Перед ти, о 22:53, ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Дніпро на фоні активності ворожої авіації в акваторії Азовського моря і небезпеки авіаційних засобів ураження.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття ракети у Синельниківському районі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли також Харків. Окупанти використали при цьому КАБи. Постраждало 12 осіб. Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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