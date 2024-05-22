У передмісті Дніпра під час ракетної небезпеки пролунав вибух

У передмісті Дніпра під час оголошеної небезпеки авіаційних засобів ураження пролунав вибух. Сили Протиповітряної оборони збили вороду ракету.

"У передмісті Дніпра чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні Суспільне Дніпро о 22:58. Telegram-канал Карта повітряних тривог написав, що у передмісті Дніпра "гучно". Перед ти, о 22:53, ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Дніпро на фоні активності ворожої авіації в акваторії Азовського моря і небезпеки авіаційних засобів ураження. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття ракети у Синельниківському районі.