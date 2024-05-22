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В пригороде Днепра во время ракетной опасности раздался взрыв

Среда 22 мая 2024 23:23
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В пригороде Днепра во время ракетной опасности раздался взрыв Иллюстративное фото: мобильная огневая группа (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В пригороде Днепра во время объявленной опасности авиационных средств поражения раздался взрыв. Силы противовоздушной обороны сбили ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Днепр, Воздушные Силы ВСУ, Карту воздушных тревог, Главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В пригороде Днепра слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении Суспильного Днепр в 22:58.

Telegram-канал Карта воздушных тревог написал, что в пригороде Днепра "громко".

Перед ними, в 22:53, ПС ВСУ предупредили о скоростной цели на Днепр на фоне активности вражеской авиации в акватории Азовского моря и опасности авиационных средств поражения.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о сбитии ракеты в Синельниковском районе.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Харьков. Оккупанты использовали при этом КАБы. Пострадали 12 человек. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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