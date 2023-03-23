Передбачених для України коштів США має вистачити на більшу частину року, - Блінкен

У США розраховують, що поточного запланованого фінансування України має вистачити на більшу частину року.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Останнє доповнення (для фінансування України на 45 млрд доларів - ред.) забезпечує нам більшу частину цього року", - сказав він.
При цьому держсекретар не уточнив, коли адміністрації президента Джо Байдена доведеться звернутися до Сенату та Палати представників за новими коштами для України.
Чиновник також відповів на стурбованість конгресменів тим, що надані гроші губляться через корупцію та інші країни допомагають недостатньо.
За його словами, США виділили 32 мільярди доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, але інші країни виділили 22 мільярди доларів. Вашингтон надав близько 15,5 мільярда доларів економічної допомоги, тоді як інші країни-союзники направили 24 мільярди доларів. На гуманітарну допомогу американцями було спрямовано 2 мільярди доларів, але інші країни направили 3,5 мільярда доларів.
Держсекретар нагадав, що країни Європи з початку повномасштабної війни прийняли близько 8 мільйонів біженців.
"Якщо ми припинимо цю допомогу, або ми самі, або наші союзники та партнери, це матиме катастрофічні наслідки для України... У нас є реальний розподіл відповідальності, коли справа стосується України", - заявив він.
Блінкен запевнив, що використання коштів, які надають Україні, контролюють представники США у Києві. Лише одних співробітників Держдепу там зараз 45 людей.
Нагадаємо, 20 березня Блінкен анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.
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